В Госдуме рассказали, что о полном запрете VPN-сервисов в России речи не идет

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что с 1 марта 2024 в РФ вступит в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов, предоставляющих доступ к запрещенным сайтам.

В Госдуме рассказали, что о полном запрете VPN-сервисов в России речи не идет. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«О полном запрете речь пока не идет, но я предупреждал и буду предупреждать дальше — пользуясь VPN-сервисами, вы фактически дарите свои личные данные третьим лицам», — написал депутат.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что с 1 марта 2024 в РФ вступит в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов, предоставляющих доступ к запрещенным сайтам.