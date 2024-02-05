В Госдуме предложили оснастить машины такси кнопками для связи с полицией

Инициативу высказал депутат Виталий Милонов. Он обратился к министру транспорта России Виталию Савельеву.

В Госдуме предложили оснастить машины такси тревожными кнопками для связи с полицией. Об этом сообщил портал LIFE .

Инициативу высказал депутат Виталий Милонов. Он обратился к министру транспорта России Виталию Савельеву.

По мнению парламентария, таксисты могут сталкиваться во время работы с правонарушениями со стороны пассажиров или даже становиться их соучастниками. Тревожная кнопка может снизить риски для обеих сторон.

«К примеру, телефонные мошенники часто принуждают жертв уговорами и манипуляциями ездить на такси и снимать свои сбережения с банкоматов в разных концах городов. Случается, что жизни и здоровью самого шофера может угрожать неадекватный или агрессивный пассажир», — объяснил Милонов.