В ФАС предложили наказывать компании за необоснованный рост цен на товары

В документе пояснили, что цена признается экономически необоснованной, если в течение 60 дней она выросла более чем на 5% сверх инфляции.

В ФАС предложили наказывать компании за необоснованный рост цен на товары. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, федеральная антимонопольная служба представила обновленную версию законопроекта, направленного на борьбу с необоснованным ростом цен на товары.

В документе пояснили, что цена признается экономически необоснованной, если в течение 60 дней она выросла более чем на 5% сверх инфляции.

Отмечается, что инициатива ФАС возникла на фоне всплеска инфляции в 2023 году, в частности после подорожания таких товаров, как куриные яйца.

Автор статьи отметил, что в правительстве ФАС поручили доработать законопроект и проработать механизмы оценки роста спроса и затрат компаний, влияющих на ценообразование.

Эксперты считают, что данный законопроект приведет к дополнительным издержкам бизнеса и усилению давления на торговые сети.