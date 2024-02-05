В Бурятии младенец в пампере ползал по снегу в 30-градусный мороз

В Бурятии младенец ползал в памперсе по снегу в 30-градусный мороз. Об этом сообщили в Telegram-канале «360tv».

Жительница села Турунтаево рассказал, что ее супруг ехал по улице и заметил мальчика с грудным ребенком. Старший мальчик помахал рукой мужчине и тот остановился.

«Мальчик идет впереди, а этот маленький ползет за ним. Он [супруг] поднял его, укутал. Тот весь трясется. В одном памперсе был, кофточка легонькая. В обмороженном [состоянии был], представляете, на улице -32 градуса. Он [супруг] снял куртку, давай укутывать ножки, к ногам притрагивается, а он плачет сильно. Он только минут 10-20 успокаивал ребенка в машине», — рассказала женщина.

Местные СМИ писали, что жительница оставила четырехлетнего мальчика и его брата с няней-школьницей, а сама ушла к соседке распивать спиртное. Когда девочке надо было отправиться в школу, она предупредила об этом мать детей и ушла. После этого старший ребенок взял младшего и пошел с ним за помощью к бабушке, но не смог далеко унести младенца, поэтому оставил его на дороге.

Младенца увезли в больницу. Врачи диагностировали обморожение конечностей. Сейчас он находится в реанимации. Его состояние стабильное.

Прокуратура начала проверку.