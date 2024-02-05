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В Башкирии мужчина задушил и расчленил девушку
Останки он разложил в пластиковые пакеты и закопал в лесу.

В Башкирии за убийство девушки осудят мужчину. Об этом сообщил портал «NewsBash».

Инцидент произошел в ноябре 2023 года.

По версии следствия, житель Стерлибашевского района поссорился со знакомой. Во время ссоры он задушил девушку. Опасаясь уголовной ответственности, злоумышленник расчленил труп, разложил останки в пластиковые пакеты и закопал в лесу.

В течение месяца девушка считалась пропавшей без вести. Расследование зашло в тупик. Позже правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и отследили перемещение девушки. Они смогли установить личность подозреваемого и задержать его.

Мужчина признался в содеянном. Республиканская прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело направили в Стерлибашевский межрайонный суд для рассмотрения.