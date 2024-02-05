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США призвали прислушаться к словам Путина о причине конфликта на Украине
Все это из-за расширения НАТО на восток.

Соединенным Штатам нужно прислушаться к словам президента России Владимира Путина о том, что расширение НАТО на восток является причиной конфликта на Украине. Об этом сообщила американская журналистка Кэндис Оуэнс, пишет URA.RU.

«Ни один серьезный человек не может обсуждать случившееся в этом регионе, не взяв во внимание расширение НАТО на восток», — пишет Оуэнс в соцсети X.

Она отметила, что это расширение произошло несмотря на обещания со стороны чиновников правительства Штатов не делать подобного после объединения ФРГ.

Также журналистка подчеркнула, что глава России практически во всех своих выступлениях указывал на эту причину.