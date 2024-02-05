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Солисты русского балета выступили с китайским оркестром на фестивале-ярмарке «Сделано в России»

4 февраля в Большом театре города Далянь (провинция Ляонин, КНР) состоялся гала-концерт, торжественно закрывающий первый фестиваль-ярмарку российских товаров под брендом «Сделано в России». Артисты балета ведущих театров России представили жителям Даляня фрагменты из известных балетных произведений. Впервые за 40 лет русский балет сопроводил китайский симфонический оркестр.

«Мы делаем ставку на синергию экспорта и мягкой силы. Культурные и спортивные достижения России формируют в сознании потребителя прямую ассоциацию с нашей продукцией, наполняют значением бренд „Сделано в России“, делают его более многогранным и полным. Мы убеждались в эффективности этой синергии каждый день ярмарки, когда видели неподдельный интерес жителей Ляонина к нашим товарам, культуре и спорту. Рекордные продажи также это подтверждают», — подчеркнула генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, отметив, что гала-концерт стал важным символом российско-китайской дружбы.

Фестиваль-ярмарка «Сделано в России», в рамках которого прошел гала-концерт, организован Российским экспортным центром (группа ВЭБ. РФ) при поддержке Правительства России и правительства провинции Ляонин. Его цель — продвижение экспортных брендов, а также национальных достижений в области культуры и спорта.

Фестиваль проходил в Китае 27 января-4 февраля в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Он приурочен к Китайскому новому году и открывает перекрестный Год культуры России-Китая. Всего на прилавках ярмарки было представлено около 1,5 тыс. наименований товаров от более 150 компаний из более 40 регионов России. В их числе как небольшие компании, которые впервые выходят на китайский рынок, так и крупнейшие агропроизводители: «Мираторг», «Черкизово», «Эфко», «Балтика», «МАКФА», «Союзпищепром», «Объединенные кондитеры», «Русский краб», «СЗРК», «Эконива», «Комос», «БРПИ», «Дядя Ваня», «АБИ Продакт» и другие.