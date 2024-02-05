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Следователи объявили в розыск 33-летнего рязанца Дмитрия Никишина
Мужчина пропал 7 сентября 2023 года. Он ушел из дома в деревне Кобылинка Клепиковского района и не вернулся.

Следователи попросили рязанцев помочь в розыске пропавшего без вести 33-летнего Дмитрия Никишина. Об этом сообщается в пресс-службе СК РФ по Рязанской области.

Мужчина пропал 7 сентября 2023 года. Он ушел из дома в деревне Кобылинка Клепиковского района и не вернулся.

Его приметы: рост около 180-185 см, волосы черные, густые коротко стриженые, глаза серо-зеленые, лицо овальное, плотного телосложения.

Особые приметы: искривлена переносица — последствия перелома носа в юношеском возрасте. Татуировка «Спаси и сохрани» на предплечье правой руки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефонам: +7 (910) 906-11-41, 02 (112).

Ранее о поисках мужчины объявили волонтеры ПСО «ЛизаАлерт».