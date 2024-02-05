Рязанцы завоевали шесть медалей на Всероссийских соревнованиях по метанию ножа

Состязания проходили со 2 по 4 февраля в Москве.

Рязанцы завоевали шесть медалей на Всероссийских соревнованиях по спортивному метанию ножа памяти И.М. Антипиной. Об этом сообщает пресс-служба минспорта.

Соревнования проходили со 2 по 4 февраля в Москве.

1 место — Хованова Мария- 570 баллов, три метра (14-15 лет)

1 место — Хованова Мария- 470 баллов, пять метров (14-15 лет)

1 место — Барыкова Ольга-550 баллов, три метра (16-17 лет)

1 место — Барыкова Ольга-530 баллов, пять метров (16-17 лет)

3 место — Хамидова Азиза-505 баллов, три метра (16-17 лет)

3 место — Хамидова Азиза-450 баллов, пять метров (16-17 лет)