Рязанцы пожаловались на наледь в ЖК «Вертикаль»

На кадрах прикрепленного видео видно, как мужчина падает со ступенек около входа в подъезд.

Рязанцы пожаловались на наледь в ЖК «Вертикаль». Информация появилась в соцсетях.

«Приведите, пожалуйста, вход в нормальный вид. Наледь на ступеньках и плохо почищен коврик. Так можно и перелом получить», — указано в публикации.

Также к посту прикреплен видеоролик. На кадрах видно, как мужчина падает со ступенек около входа в подъезд.

Позже появилась информация, что входные группы утром обработали от наледи.