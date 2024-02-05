Рязанцы пожаловались на наледь в ЖК «Вертикаль»
На кадрах прикрепленного видео видно, как мужчина падает со ступенек около входа в подъезд.
Рязанцы пожаловались на наледь в ЖК «Вертикаль». Информация появилась в соцсетях.
«Приведите, пожалуйста, вход в нормальный вид. Наледь на ступеньках и плохо почищен коврик. Так можно и перелом получить», — указано в публикации.
Также к посту прикреплен видеоролик. На кадрах видно, как мужчина падает со ступенек около входа в подъезд.
Позже появилась информация, что входные группы утром обработали от наледи.