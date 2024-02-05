Рязанцу дали восемь лет тюрьмы за избиение знакомого до смерти

Также с мужчины взыскали 290 тысяч рублей в качестве морального и материального ущерба.

Рязанцу дали восемь лет тюрьмы за избиение знакомого до смерти. Об этом сообщает сайт прокуратуры.

По данным ведомства, в сентябре 2023 года пьяный 32-летний рязанец поругался со знакомым. Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой один из них несколько раз ударил другого камнем по голове.

Пострадавший умер в больнице через несколько дней.

Суд назначил мужчине наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы сроком 1 год. Также с мужчины взыскали 290 тысяч рублей в качестве морального и материального ущерба.