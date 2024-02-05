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Рязань заняла 30 место в рейтинге городов по качеству общественного транспорта
Всего в рейтинге представлено 100 городов. В тройку лидеров вошли Пермь, Новокузнецк, Екатеринбург.

Рязань заняла 30 место в рейтинге городов по качеству общественного транспорта. Рейтинг составила группа компаний SIMETRA.

Всего в рейтинге представлено 100 городов. В тройку лидеров вошли Пермь, Новокузнецк, Екатеринбург. Выше Рязани расположились Ярославль, Тверь, Владимир, Курск и Кострома.

Рязань заняла 30 место в рейтинге. Наиболее высокие оценки город получил за ценовую доступность общественного транспорта, а также его комфорт и удобство.