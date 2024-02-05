Российским авиакомпаниям хотят запретить рассаживать семьи в самолетах

В Союзе пассажиров поддержали инициативу депутатов.

Группа депутатов подготовила поправки в Воздушный кодекс, согласно которым российским авиакомпаниям хотят запретить рассаживать родителей и их детей в самолетах. Об этом сообщили « Известия ».

В конце 2023 года перевозчики получили соответствующие рекомендации. В профильных ведомствах рассказали, что следят за тем, чтобы авиакомпании не рассаживали семьи. Однако в настоящее время за разъединение семей на борту самолетов нет никакой ответственности.

В Союзе пассажиров поддержали инициативу депутатов, так как за возможность сидеть семьям вместе, перевозчики требуют дополнительно заплатить.

Отмечается, что законопроект находится на стадии обсуждения.