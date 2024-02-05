Путин поручил расширить возможности поступления женщин в Академию ФСБ

До 1 июня должны подготовить соответствующий доклад.

Президент России Владимир Путин поручил директору ФСБ Александру Бортникову рассмотреть вопрос о расширении списка специальностей в Академии ФСБ, на которые принимают женщин. Об этом сообщается в перечне поручений по итогам встречи с победителями и призерами финала чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».

"ФСБ России рассмотреть вопрос о расширении перечня специальностей и направлений подготовки, по которым проводится прием лиц женского пола на обучение в федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации», — говорится перечне поручений.

Ответственным за выполнение поручения назначили Бортникова. Он должен до 1 июня подготовить соответствующий доклад.