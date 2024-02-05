Путин наградил рязанского ученого Олега Карпова за вклад в развитие отечественной науки

Его наградили Орденом Александра Невского.

Путин наградил рязанского ученого Олега Карпова за вклад в развитие отечественной науки. Об этом сообщается на официальном сайте правовой информации.

В связи с 300-летием со дня основания Российской академии наук Путин наградил целый ряд российских ученых.

Среди них оказался Почетный гражданин Рязанской области, генеральный директор Национального медико-хирургического центра имени Пирогова, академик РАН Олег Карпов. Его наградили Орденом Александра Невского.

Фото: сайт правительства Рязанской области.