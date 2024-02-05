Правительство уточнило правила назначения пособия на детей добровольцев

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому единовременные выплаты добровольцам не будут учитывать при оценке нуждаемости их семей для получения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Единовременные выплаты гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения единого ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка», — указывается в сообщении.

Речь идет о выплатах добровольцам в связи с ранениями ввиду участия в СВО.

Отметим, что пособие могут получать беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки, и родители детей до 17 лет. Выплата назначается семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека.