«Новая газета»: следователи допросят депутата облдумы Александра Ачалова по делу о мошенничестве

Напомним, трое задержанных по делу о мошенничестве при закупке коммунальной техники для Рязани остаются под домашний арестом.

Следователи допросят депутата облдумы Александра Ачалова по делу о мошенничестве при закупке коммунальной техники для Рязани. Об этом сообщает « Новая газета-Рязань ».

По информации собственного источника издания, депутата посадили в машину и отвезли опрашивать насчет дела Арцыбашева и Фурфурака.

Отмечается, что компания депутата — один из основных подрядчиков в работах по благоустройству Рязани в расследуемый период.

Напомним, что трое задержанных по делу о мошенничестве при закупке коммунальной техники для Рязани остаются под домашний арестом. Это экс-советник бывшего вице-губернатора Грекова Владимир Арцыбашев, начальник управления благоустройства мэрии Юрий Фурфурак и гендиректор ООО «ФГК» Евгений Алексеев.

Дело ведет Следственный департамент МВД России. Надзор за ним осуществляет Генпрокуратура РФ. Оперативное сопровождение — сотрудники ФСБ.