New York Times: ВСУ отдали инициативу армии РФ из-за нехватки людей и снарядов

Американская газета
Отмечается, что из-за острой нехватки артиллерийских снарядов, украинские солдаты вынуждены их экономить. Им также не хватает комплектующих для ремонта и обслуживания бронетехники.
«У нас нет достаточно снаряжения, достаточно людей для наступления. Поэтому главная цель сейчас — это держать имеющиеся позиции», — признался газете один из лейтенантов ВСУ.
В украинских артиллерийских подразделениях рассказали NYT, что на некоторых участках фронта армия России в состоянии выпускать в пять раз больше снарядов, чем ВСУ. Украина же пытается заполнить нехватку в снарядах дронами-камикадзе, однако, журналисты пишут со ссылкой на украинского майора Сергея Бетса, они не столь эффективны.