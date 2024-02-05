На Украине заявили о сроках обрушения фронта ВСУ

Россия в данный момент внедряет новое оружие и накапливает силу, чтобы начать наступление.

Фронт Вооруженных сил Украины обрушится летом под российскими ударами, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков. Об этом пишет РЕН.ТВ.

Так он отреагировал на заявление руководителя ГУР минобороны Кирилла Буданова о грядущем наступлении ВСУ весной, когда российские военные закончат наступательные действия.

«Совершенно не согласен. Противник ищет наши слабые места», — сказал Стариков.

По его словам, Россия в данный момент внедряет новое оружие и накапливает силу, чтобы начать летом наступление. Эксперт отметил, что ВСУ к этому времени могут получить плохо подготовленных солдат, которые ничего не противопоставят продвижению российских военных.