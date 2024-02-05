На Украине заявили о скором лишении части полномочий Зеленского
Нынешний глава Украины будет вынужден перейти на должность исполняющего обязанности президента.
Украинский президент Владимир Зеленский в мае лишится части полномочий. Соответствующее заявление сделал бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, пишут «
Он отметил, что Зеленский будет вынужден перейти на должность исполняющего обязанности президента, так как срок его пребывания на посту президента Украины уже истек.
Однако некоторые действия может осуществлять только президент, а исполняющий его обязанности лишен права назначать или снимать с постов министров и генералов.