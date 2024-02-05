На Украине заявили о скором лишении части полномочий Зеленского

Нынешний глава Украины будет вынужден перейти на должность исполняющего обязанности президента.

Украинский президент Владимир Зеленский в мае лишится части полномочий. Соответствующее заявление сделал бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, пишут « Известия ».

Он отметил, что Зеленский будет вынужден перейти на должность исполняющего обязанности президента, так как срок его пребывания на посту президента Украины уже истек.

Однако некоторые действия может осуществлять только президент, а исполняющий его обязанности лишен права назначать или снимать с постов министров и генералов.