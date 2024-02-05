Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 05
-1°
Втр, 06
-4°
Срд, 07
ЦБ USD 90.66 0.43 03/02
ЦБ EUR 98.64 1.24 03/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
3 313
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
4 641
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
11 086
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
11 318
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
На Украине заявили о скором лишении части полномочий Зеленского
Нынешний глава Украины будет вынужден перейти на должность исполняющего обязанности президента.

Украинский президент Владимир Зеленский в мае лишится части полномочий. Соответствующее заявление сделал бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, пишут «Известия».

Он отметил, что Зеленский будет вынужден перейти на должность исполняющего обязанности президента, так как срок его пребывания на посту президента Украины уже истек.

Однако некоторые действия может осуществлять только президент, а исполняющий его обязанности лишен права назначать или снимать с постов министров и генералов.