Мизулина заявила о блокировке крупных VPN-сервисов с 1 марта

При этом она заявила, что заблокировать все сервисы обходов блокировок невозможно.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина рассказала о блокировке крупных VPN-сервисов с 1 марта. Заявление она сделала во время встречи с учениками екатеринбургской школы № 1, пишет URA.ru .

Школьник задал вопрос о том, насколько правдивы опубликованные в интернете анонсы будущих блокировок.

«Да, скорее всего это именно так. Но скажу как человек, который в этой сфере работает. Прокси, анонимайзеры, VPN-сервисы — их же невозможно заблокировать полностью. Для человека со знаниями нет ничего сложного в том, чтобы создать свой прокси», — отметила Мизулина.

При этом глава организации объяснила, почему требуется блокировка приложений. Так, она сравнила бесплатные сервисы и приложения, которые требуют принимать соглашения о передаче данных третьим лицам, с порталом в ад.

«Вы создаете в своем гаджете дыру, через которую данные передаются третьим лицам, и таким образом многие попадают в лапы мошенников и других нехороших людей. С точки зрения вашей личной безопасности — этими приложениями пользоваться нельзя. Из-за этого государство и принимает такие меры», — заявила Мизулина.