Малков прокомментировал обновление стоматологического оборудования в регионе

Губернатор рассказал о поручении, которое он дал министерству здравоохранения во время рабочей поездки в Ухоловский район.

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал обновление стоматологического оборудования в региональных больницах. Информация появилась на сайте облправительства.

Малков прокомментировал поручение, которое он дал министерству здравоохранения во время рабочей поездки в Ухоловский район.

«Во многих больницах области устаревшее стоматологическое оборудование. Некоторым установкам до 30 лет — пора отправлять в музей. Поручил минздраву провести аудит и подготовить программу обновления», — сказал губернатор.

Павел Малков подчеркнул, что установка нового оборудования началась в январе. Стоматологические установки включают в себя модули врача и ассистента, удобные кресла, диодные светильники с сенсорным управлением. «Будем создавать максимально комфортные условия. Обновление пройдет в несколько этапов. На первом этапе заменим 54 установки», — добавил губернатор.