Греция не будет передавать Украине ЗРК С-300

Чтобы не рисковать обороной своей страны.

Греция не намерена передавать Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300, чтобы не рисковать обороной своей страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя греческого правительства Павлоса Маринакиса.

Журналисты задали вопрос представителю кабмина о существовании намерений у правительства передать С-300 Киеву. Маринакис заявил, что такого в планах нет.

«Нужно сказать, что должен быть предел в отношении ложных новостей, особенно когда они связаны с обороной страны, ее внешней политикой и интересами страны за рубежом, нашим имиджем за границей. Ничего подобного [намерения передать С-300 Украине — прим. ТАСС] не существует ни в коем случае, я это категорически опровергаю, в любом случае не было даже намерения правительства рисковать защитой страны в рамках ее оборонной политики. Поэтому то, что было написано, недействительно ни в каком случае и ни в каком смысле», — ответил Маринакис.