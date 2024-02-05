Гидрометцентр РФ: в ближайшие дни в Рязанскую область придет похолодание
По данным синоптиков, на этой неделе в Рязани ожидается похолодание. В ночь на 9 февраля температура воздуха в регионе опустится до -18 градусов.
В ближайшие дни в Рязанскую область придет похолодание. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
По данным синоптиков, на этой неделе в Рязани ожидается похолодание. В ночь на 9 февраля температура воздуха в регионе опустится до -18 градусов.
Днем 6 февраля в регионе прогнозируется -3 градуса, 7 февраля температура воздуха понизится еще на градус, а уже 8 февраля в Рязанской области похолодает до -10 градусов.
Отмечается, что в выходные в Рязани ожидается потепление.