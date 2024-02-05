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Артему Жоге вручили медаль от Рязанской облдумы
Информацию опубликовал депутат Народного совета ДНР Дмитрий Плетень.

Председателю Народного совета ДНР Артему Жоге вручили медаль от Рязанской облдумы. Об этом сообщил депутат республиканского совета Дмитрий Плетень.

«Передал председателю Народного Совета ДНР Артему Жоге подарки от Калужского законодательного собрания — книгу „Георгий Жуков“ и от Рязанской областной Думы — памятную медаль „25 лет Рязанской областной Думе“», — указано в публикации.

Напомним, Артем Жога — экс-комбат батальона «Спарта», герой ДНР. В декабре Владимир Путин объявил о выдвижении на пост президента, отвечая на вопрос Жоги.