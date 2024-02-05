50-летняя жительница Спасского района угрожала подруге ножом
В Спасском районе полицейские задержали 50-летнюю женщину, которая угрожала убийством своей подруге. Об этом сообщила пресс-служба УМВД.
В полицию обратилась 51-летняя жительница села Гавриловское и сообщила, что дома нетрезвая знакомая угрожает ее зарезать кухонным ножом. На место приехали правоохранители и забрали 50-летнюю женщину в отдел.
В отношении гостьи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Ей грозит до двух лет колонии.
Известно, что ранее подозреваемую судили за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, и за уклонение от исполнения наказания.