28-летнего рязанца задержали за серию краж в Горроще и Песочне

На мужчину завели уголовные дела.

28-летнего рязанца задержали за серию краж в сетевых супермаркетах в Песочне и Горроще. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В конце января в полицию поступили сообщения о четырех случаях проникновения в сетевые супермаркеты на улицах Зубковой и Татарской. Ночью неизвестный заходил в торговые помещения и крал различные товары — в основном сигареты и дорогостоящий алкоголь. В одном случае, во время кражи на улице Зубковой, на место прибыли сотрудники ЧОП и столкнулись с вором в дверях, но тот смог убежать. В другой ситуации оперативники нашли на территории одного из магазинов импровизированный тайник с украденными товарами.

При поиске улик полицейские решили, что кражи совершил один человек. Мужчина орудовал в маске и надевал капюшон. В публикации указано, что у вора была одна особенность одежды, благодаря которой его раскрыли. Оперативники узнали, что к преступлениям причастен 28-летний рязанец. По данным полицейских, он склонен к употреблению наркотиков, а также ранее судим за кражу, грабеж, разбой.

Отмечается, что его давно не видели по месту регистрации, однако сыщики выяснили, что он скрывается в квартире приятеля. Мужчину нашли и задержали. От него получены признательные показания.

По предварительной информации, безработный мужчина из-за нужды в деньгах решил заняться кражами. По ночам он взламывал входные двери супермаркетов при помощи зубила, проникал внутрь и забирал сигареты и алкоголь. Добычу он прятал неподалеку, а через некоторое время он приезжал за вещами на такси. Далее мужчина потреблял украденные вещи сам, угощал приятелей или продавал.

Возбуждены три уголовные дела по статьям «Кража» (три дела) и «Грабеж» (одно). Мужчину заключили под стражу.