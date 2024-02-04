В Свердловской области в ДТП с автобусом погибли два человека

В Свердловской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

По данным ведомства, на 16-м километре автодороги «Екатеринбург — Реж — Алапаевск» столкнулись машина Suzuki и междугородний автобус Yutong, двигавшийся по маршруту № 816 из Екатеринбурга в Реж.

Отмечается, что погибли два пассажира легкового автомобиля, водитель доставлен в больницу.

Автоинспекторы установили, что в момент ДТП в салоне автобуса находились 24 пассажира, они не пострадали.

В пресс-службе уточнили, что пассажиры автобуса направлены до места назначения попутным транспортом.

Фото: Telegram-канал «ГИБДД Свердловской области»