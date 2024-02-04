В Сасовском районе произошел пожар в доме

В селе Сенцово Сасовского района в субботу, 3 февраля, в 22:16 произошел пожар в деревянном жилом доме.

В селе Сенцово Сасовского района в субботу, 3 февраля, в 22:16 произошел пожар в деревянном жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По словам ведомства, огонь повредил дом по всей площади, шиферная кровля обрушилась. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

Уточняется, что есть пострадавший. Информация о нем уточняется.

На пожар выезжали два пожарных автомобиля, шесть человек личного состава противопожарной службы.