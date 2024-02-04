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В Санкт-Петербурге ребенок отравился листьями комнатного растения

В Санкт-Петербурге шестилетний мальчик попал в больницу после того, как съел листья ядовитого комнатного растения. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

«Ребенок забрался на подоконник и решил попробовать на вкус диффенбахию. Мальчик съел четыре стебля, после чего почувствовал себя плохо», — рассказал собеседник РЕН ТВ.

Приехавшие врачи скорой диагностировали у ребенка острое отравление. Его забрали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Сейчас ему оказывают медпомощь.

Справка.

Диффенбахия — популярное комнатное вечнозеленое растение, которое встречается в дикой природе в тропических широтах Америки. Все виды растения обладают сочным и мощным стеблем, где находятся большие листовые пластины овальной формы. Сок этого растения ядовит. Яд диффенбахии может вызвать ожог кожи и слизистых. Растение рекомендуют ставить вдали от детей и животных.