В России предложили День святого Валентина заменить на Праздник дружбы и товарищества

Отмечается, что День святого Валентина «чужд нашей отечественной культуре и традициям».

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил заменить День святого Валентина на Праздник дружбы и товарищества. Копия обращения на имя министра просвещения России Сергея Кравцова есть в распоряжении «RT на русском».

Как объяснил Ветров изданию, День святого Валентина «чужд нашей отечественной культуре и традициям».

«Можно сказать, что бездумное повторение западных традиций, положенных на нашу реальность без рефлексии и полного осознания, порождает негативные явления в молодёжной и детской среде», — заявил общественник.

По его мнению, эту новоявленную традицию «необходимо вытеснять и замещать правильными моральными ориентирами».

Он предложил в середине февраля отмечать не День влюбленных, а Праздник дружбы и товарищества.

Отмечается, что дети могли бы дарить друг другу памятные подарки, а также играть в командные игры.

По словам Ветрова, этот праздник помог бы школьникам «лучше запомнить и пронести сквозь всю жизнь хорошие и добрые воспоминания о школьной поре».

«Прошу Вас оценить данную инициативу и дать ей, при Вашем одобрении, ход реализации», — говорится в тексте обращения.

Ранее патриарх Кирилл призвал «положить конец» празднованию в России Дня святого Валентина.