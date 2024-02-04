В Первоуральске внедорожник переехал ребенка на зебре
В Первоуральске утром в воскресенье, 4 февраля, внедорожник переехал ребенка на зебре. О происшествии
По предварительной информации ведомства, в районе дома № 88 по улице Береговая 33-летний водитель автомобиля «Тойота Тундра» наехал на 10-летнего ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу.
Мальчик госпитализирован в Детскую городскую больницу, у него закрытая черепно-мозговая травма.
Проводится проверка.
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Скриншот: группа «ВКонтакте» «Инцидент Первоуральск»