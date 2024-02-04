В Новомичуринске женщина угрожала убийством дворнику из-за плохой уборки снега

Как рассказала сама дворник, 29 января она убирала снег у подъезда, и примерно в 10.30 на нее накинулась с претензиями жительница дома.

В Новомичуринске женщина угрожала убийством дворнику из-за плохой уборки снега. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Как рассказала сама дворник, 29 января она убирала снег у подъезда, и примерно в 10:30 на нее накинулась с претензиями жительница дома.

«Она кричала, что я плохо чищу снег, поэтому ее сын недавно поскользнулся и упал у подъезда. А потом со словами „Я убью тебя!“ бросила в мою сторону лопату. Я испугалась и убежала. Сначала хотела написать заявление об увольнении, а потом написала заявление в полицию», — рассказала дворник.

По словам «Прессы», подозреваемой может грозить до двух лет лишения свободы.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса РФ («Угроза убийством»).