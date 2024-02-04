В Минздраве рассказали о ситуации с ценами на жизненно важные лекарства

По словам замминистра здравоохранения РФ, рост цен на жизненно важные лекарства не превышает уровня инфляции.

В Минздраве рассказали о ситуации с ценами на жизненно важные лекарства. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на замминистра здравоохранения России Сергея Глаголева.

«Рост цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты не превышает показателей инфляции», — приводятся слова Глаголева.

Он отметил, что после пандемии было изменено регулирование, созданы механизмы ускоренного одобрения лекарственных препаратов и медицинских изделий, которых по тем или иным причинам было недостаточно в стране.

Кроме того, Глаголев уточнил, что отслеживается информация в режиме реального времени о наличии лекарственных препаратов, о запасах, несостоявшихся торгах и объемах производства.