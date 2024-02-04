В Махачкале машина с двумя детьми упала в канал

В Махачкале в воскресенье, 4 февраля, машина с двумя детьми упала в канал. Об этом сообщили в Telegram-канале «МВД по Республике Дагестан».

По словам ведомства, инцидент произошел на улице Московской в Махачкале. Отмечается, что 23-летний местный житель на LADA Priora не справился с управлением и съехал с дороги в канал имени Октябрьской Революции.

Уточняется, что в результате происшествия двое пассажиров автомобиля 10 и 12 лет в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

Фото: Telegram-канал «МВД по Республике Дагестан»