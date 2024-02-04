В Донецке ВСУ обстреляли детсад
При обстреле Куйбышевского района украинский снаряд прилетел на территорию детского сада № 382 на улице Куйбышева.
В Донецке ВСУ обстреляли детсад. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
По его словам, при обстреле Куйбышевского района украинский снаряд прилетел на территорию детского сада № 382 на улице Куйбышева.
Как написал Кулемзин, повреждения получили кровля, остекление и ограждение здания. При этом никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что при обстреле Донецка пострадали двое мужчин.