В Брянской области в ДТП с автобусом погибли два человека

В Брянской области в ДТП с автобусом погибли два человека. Об этом сообщили в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

По словам ведомства, инцидент произошел на 29 км автодороги «Брянск-Новозыбков-Трубчевск» в Трубчевском районе вблизи села Рябчевск.

По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным автобусом Vetor под управлением 60-летнего водителя.

Отмечается, что в результате ДТП погибли два пассажира легковушки, водитель пострадал. Его госпитализировали с различными травмами.

Проводится проверка. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Брянской области»