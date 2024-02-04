В Биробиджане мужчина погиб из-за загоревшегося зарядного устройства

В Биробиджане мужчина погиб при пожаре. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

Отмечается, что пожарных вызвали жильцы пятиэтажки, почувствовав запах гари в подъезде.

Прибывшие спасатели вскрыли дверь квартиры и оперативно потушили возгорание.

«В комнате горел диван. К сожалению, хозяин погиб. Предварительно, мужчина уснул, оставив включенным в сеть зарядное устройство», — говорится в сообщении.

Площадь пожара составила девять «квадратов», в тушении задействовали семь специалистов и три единицы техники МЧС.

Фото: «МЧС России»