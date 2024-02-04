Стало известно, будут ли родственники погибшего рязанца мешать выходу Ефремова по УДО

Весной 2024 года актер Михаил Ефремов, отбывающий в данный момент наказание за смертельную аварию, может выйти на свободу по УДО. Родственники погибшего в ДТП рязанца Сергея Захарова не знали об этой новости.

Весной 2024 года актер Михаил Ефремов, отбывающий в данный момент наказание за смертельную аварию, может выйти на свободу по УДО. Родственники погибшего в ДТП рязанца Сергея Захарова не знали об этой новости. Издание «МК» побеседовало с близкими мужчины.

Отмечается, что гражданская жена погибшего Ирина Стерхова, с которой Сергей Захаров прожил последние годы, удивилась новости. Уточняется, что суд не признал ее потерпевшей.

«Первый раз слышу… Не знаю, как прокомментировать… Это его проблема, сможет ли он жить с этим грузом дальше. Единственно знаю, что 4 февраля Сережа отметил бы день рождения, а тут такие новости. В душе мне бы хотелось, чтобы Ефремов отсидел по полной. А по сути дела, я не кровожадна, Бог ему судья», — сказала гражданская жена погибшего.

По словам издания, родной брат Захарова Валерий тоже оказался не в курсе последних событий.

«Что я могу сказать, выйдет, значит выйдет, не я же определяю», — отметил мужчина.

Напомним, Михаила Ефремова осудили в 2020 году. Суд отправил актера в колонию на 7,5 лет. В марте 2024 года актер может просить об освобождении по УДО.

Фото: «МК»