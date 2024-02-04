Симоньян назвала американскую РСЗО HIMARS убийцей мирных жителей Лисичанска

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала обстрел пекарни в Лисичанске в ЛНР чудовищной трагедией, назвав американский HIMARS убийцей мирных жителей.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала обстрел пекарни в Лисичанске в ЛНР чудовищной трагедией, назвав американский HIMARS убийцей мирных жителей. Ее слова передало РИА Новости.

«И убил их всех американский HIMARS… Это твой, Америка, HIMARS убил людей, которые пришли в субботний день просто поесть булочек, попить кофе семьями. Это ты, Америка, это творишь… Чудовищная трагедия», — сказала она, отметив, что «никакого военного смысла в этом, как обычно, нет».

Отмечается, что Симоньян также напомнила о вечных гуманистических ценностях, которые в свое время провозгласили сами США.

Напомним, число погибших при атаке ВСУ на Лисичанск выросло до 28. Губернатор Рязанской области Малков прокомментировал атаку.