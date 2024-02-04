Politika: Зеленский решил обвинить главкома ВСУ Залужного в крушении Ил-76

Президент Украины Владимир Зеленский хочет обвинить главкома ВСУ Валерия Залужного в ударе по самолету Ил-76, перевозившему украинских пленных.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет обвинить главкома ВСУ Валерия Залужного в ударе по самолету Ил-76, перевозившему украинских пленных. Об этом сообщило сербское издание Politika.

«Зеленский и его окружение хотят уйти от ответственности, „прикрывая“ ее просьбой об отставке Валерия Залужного, обвиняя его в трагическом недоразумении», — говорится в публикации.

Напомним, 24 января в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. В сети появилось видео крушения. На его борту было 65 пленных солдат ВСУ. В Минобороны РФ рассказали подробности ЧП. Также стало известно, что самолет сбила ракета ПВО западного производства.

Позже сообщалось, что Госдума готовит обращение к Конгрессу США из-за крушения Ил-76.