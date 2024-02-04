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Под Тюменью в ДТП с фурами один человек погиб и двое пострадали

Под Тюменью произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале ГИБДД по региону.

Отмечается, что авария произошла на 216-м километре региональной автодороги «Вагай — Аромашево».

По предварительным данным ведомства, 62-летний водитель Chevrolet Lanos пошел на обгон МАЗ и врезался в фуру. После МАЗ отбросило на встречный КАМАЗ.

Как рассказали в ГИБДД, в результате ДТП водитель «Шевроле» погиб, оба водителя большегрузов получили тяжелые травмы. Они госпитализированы.

Фото и видео: Telegram-канал «ГИБДД Тюменской области»