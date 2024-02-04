Под Иркутском автомобиль загорелся после столкновения с лесовозом

В воскресенье, 4 февраля, под Иркутском автомобиль загорелся после ДТП с лесовозом. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД по региону.

Инцидент случился в четыре часа утра на автодороге «Речпорт — Чекановский». По словам полиции, произошло лобовое столкновение автомобилей «Toyota Probox» и груженого лесовоза «Scania». Иномарка загорелась. Предварительно установлено, что авария произошла из-за выезда «Toyota Probox» на встречную полосу.

Отмечается, что на месте от полученных травм погиб водитель легковушки, а его пассажира госпитализировали в тяжелом состоянии.

Проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства произошедшего.