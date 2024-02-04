Мужчина, в которого выстрелил при задержании полицейский, умер в больнице

Напомним, 12 января, мужчина разбил окно и проник в дом бывшей сожительницы. Злоумышленник ударил ножом женщину, ее знакомого и одного из полицейских, прибывших на место.

Мужчина, в которого выстрелил при задержании полицейский, умер в больнице. Об этом сообщила «КП-Рязань» со ссылкой на источники.

Подробной информации о случившемся нет.

Напомним, 12 января, мужчина разбил окно и проник в дом бывшей сожительницы. Злоумышленник ударил ножом женщину, ее знакомого и одного из полицейских, прибывших на место.

Против злоумышленника пришлось применить огнестрельное оружие. Бастрыкин взял на контроль это дело.