Митрополит Марк назвал буллинг «вакциной» от жизненных трудностей

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в эфире радио «Логосъ Рязань» рассказал, как научить ребенка бороться с буллингом в школе.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк назвал буллинг «вакциной» от жизненных трудностей. Об этом он сообщил в эфире радио «Логосъ Рязань».

У митрополита спросили, нужно ли переводить ребенка на домашнее обучение при буллинге в школе. Он ответил, что родителям необходимо научить ребенка «состоянию бесстрастия», чтобы тот не отвечал на оскорбления и провокации.

Митрополит Марк отметил, что буллинг может стать для ребенка хорошим уроком, который покажет, что в жизни предстоит множество испытаний.

«Примеры буллинга могут быть некой вакциной для того, чтобы человек понимал, что жизнь это не просто прогулка», — сказал митрополит.