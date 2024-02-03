Жителей Рязанской области предупредили о резком похолодании

По данным гидрометеорологов, в субботу, 3 февраля, на территории региона местами ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на 5 и более градусов по сравнению с предыдущими сутками.

В Рязанской области ожидается резкое понижение температуры. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным гидрометеорологов, в субботу, 3 февраля, на территории региона местами ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на 5 и более градусов по сравнению с предыдущими сутками.

Жителей просят соблюдать простые правила безопасности и использовать отопительные приборы на расстоянии не менее 1 метра от легковоспламеняющихся предметов.