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В Волгограде после падения беспилотника загорелся нефтеперерабатывающий завод
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в субботу, 3 февраля, сообщил, что в Волгограде произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе после падения сбитого БПЛА.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в субботу, 3 февраля, сообщил, что в Волгограде произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе после падения сбитого БПЛА.

Пожар произошел в Красноармейском районе Волгограда на площади 300 кв. м, горели нефтепродукты.

«Сегодня ночью силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в Калачевском районе и в районе Заканалья. В результате последствий падения сбитого БПЛА возникло возгорание на Волгоградском НПЗ», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Бочаров уточнил, что жертв нет.

Возгорание нефтепродуктов на НПЗ в 7:55 полностью ликвидировали, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Видео момента прилета v1.ru