В Туле мужчина ударил продавщицу магазина ножом в шею

Инцидент произошел ночью 2 февраля в магазине на Полюсной улице. Истекающей кровью пострадавшей оперативно оказали медицинскую помощь.

В Туле мужчина напал на сотрудницу магазина и ударил ее ножом в шею. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Инцидент произошел ночью 2 февраля в магазине на Полюсной улице. Истекающей кровью пострадавшей оперативно оказали медицинскую помощь.

Нападавшим оказался 23-летний местный житель, его задержали и предъявили обвинение в покушении на убийство.

На допросе мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Решается вопрос о его заключении под стражу.

На кадрах видео мужчина стоит около выхода из магазина, когда туда подходит продавщица. Женщина поворачивается к своей коллеге, в этот момент мужчина бьет ее ножом.