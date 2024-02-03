В Рязанской области 4 февраля ожидается мокрый снег

В Рязанской области в воскресенье, 4 февраля, пройдут небольшие, местами умеренные осадки — снег, мокрый снег. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

В Рязанской области в воскресенье, 4 февраля, пройдут небольшие, местами умеренные осадки — снег, мокрый снег. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Будет облачно. Местами ожидается налипание мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на западный, 6-11 метров в секунду, порывы 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит -7, -2 градуса, днем -2, +3 градуса.