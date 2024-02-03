В Пителинском районе у семьи с двумя детьми сгорел жилой дом

В селе Нестерово Пителинского района утром в субботу, 3 февраля, на улице Заречной сгорел жилой дом. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

В селе Нестерово Пителинского района утром в субботу, 3 февраля, на улице Заречной сгорел жилой дом. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

Сообщение о возгорании поступило в 6:40. Из Пителина направили два пожарных расчета, а также расчет из Сасова. Дом отбить от огня не удалось, но семья с двумя детьми успела покинуть горящее здание. Никто не пострадал.

По словам хозяйки, причиной пожара могла стать электропроводка, так как она видела пылающий электросчетчик. Семью разместили у родственников.